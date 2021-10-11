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وسائل إعلام: ترجيحات بتوقيع اتفاقية تطبيع جديدة بين إسرائيل وسلطنة عمان

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وسائل إعلام: ترجيحات بتوقيع اتفاقية تطبيع جديدة بين إسرائيل وسلطنة عمان
Reuters TOM BRENNER
توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين
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أفادت قناة "i24" بأنها ترجح توقيع اتفاقية تطبيع بين إسرائيل وسلطنة عمان في وقت قريب.

وقالت مصادر مطلعة شاركت في مراسم افتتاح "مركز فريدمان للسلام" في القدس إن "اتفاقية تطبيع مع دولة عربية اكتملت ولم يتبقى سوى الإعلان عنها بالوقت المناسب".

فيما أشارت القناة إلى أن الشخصيات المشاركة في الافتتاح أكدت "إبرام الاتفاقية مع دولة عمان التي باتت قريبة من قطار التطبيع مع إسرائيل".

وأضافت أن "إسرائيل تسعى لبناء تحالف عربي سني لمواجهة الخطر الإيراني".

من جانبه أشار الوزير السابق من حزب "الليكود" يوأف جالانط في تصريح للقناة إلى أن "إسرائيل تسعى إلى تطبيع العلاقات مع باكستان والسعودية في إطار المساعي لبناء التحالف المشار إليه".

المصدر: i24

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