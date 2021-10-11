وسائل إعلام: ترجيحات بتوقيع اتفاقية تطبيع جديدة بين إسرائيل وسلطنة عمان
أفادت قناة "i24" بأنها ترجح توقيع اتفاقية تطبيع بين إسرائيل وسلطنة عمان في وقت قريب.
وقالت مصادر مطلعة شاركت في مراسم افتتاح "مركز فريدمان للسلام" في القدس إن "اتفاقية تطبيع مع دولة عربية اكتملت ولم يتبقى سوى الإعلان عنها بالوقت المناسب".
فيما أشارت القناة إلى أن الشخصيات المشاركة في الافتتاح أكدت "إبرام الاتفاقية مع دولة عمان التي باتت قريبة من قطار التطبيع مع إسرائيل".
وأضافت أن "إسرائيل تسعى لبناء تحالف عربي سني لمواجهة الخطر الإيراني".
من جانبه أشار الوزير السابق من حزب "الليكود" يوأف جالانط في تصريح للقناة إلى أن "إسرائيل تسعى إلى تطبيع العلاقات مع باكستان والسعودية في إطار المساعي لبناء التحالف المشار إليه".
المصدر: i24
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.