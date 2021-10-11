"قوات سوريا الديمقراطية": لا علاقة لقواتنا بقصف مدينة جرابلس أو الحدود التركية

قال المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في بيان يوم الاثنين إنه لا علاقة لقواته بقصف مدينة جرابلس أو الحدود التركية.

وصرح فرهاد شامي مدير مكتب إعلام "قسد": "نعتقد بأنها لعبة استخباراتية تركية مكررة تم تنفيذها بأيادي مرتزقة مدعومين من نظام أردوغان ويعرفهم الشعب التركي جيدا".

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وفي وقت سابق، توعد الرئيس التركي رجب أردوغان بالقضاء على التهديدات في الشمال السوري إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بإمكانات أنقرة الخاصة.

وقال أردوغان إن الهجوم الأخير الذي استهدف القوات التركية شمال سوريا كان "القشة التي قصمت ظهر البعير"، مؤكدا أن بلاده "ستقوم باللازم".

وصرح بأن الهجوم الأخير على القوات التركية في منطقة "عملية درع الفرات" والتحرشات التي تستهدف أراضيهم بلغت حدا لا يحتمل.

وأعلنت تركيا يوم الخميس عن مقتل أحد جنودها جراء هجوم في شمال سوريا.

ونعت وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر" الجندي القتيل، مؤكدة أنه لقي مصرعه جراء "هجوم صاروخي نفذه إرهابيون" في منطقة عملية "درع الفرات" (في ريف حلب الشمالي).

المصدر: RT + وكالات