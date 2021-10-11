الحكم بالسجن 7 سنوات ونصف السنة على ناشط جزائري

أصدرت محكمة ولاية برج بوعريريج الجزائرية، أحكاما مجموعها 7 سنوات ونصف السنة في ثلاث قضايا مختلفة في حق الناشط إبراهيم لعلامي.

وعوقب لعلامي في ثلاث قضايا تتعلق بمحاولة الهجرة غير الشرعية وإهانة هيئة نظامية والمساس بالوحدة الوطنية.

وقرر دفاع لعلامي عدم الطعن في الأحكام الصادرة على لعلامي للتمكن من دمج العقوبات وقضائه المدة الأكبر من العقوبات وهي سنتان ونصف فقط.

يذكر أن الناشط في الحراك الشعبي إبراهيم لعلامي تم القبض عليه مؤخرا في عين تموشنت وهو يحاول الهجرة غير الشرعية في أحد القوارب. وتم تحويله بعدها إلى محكمة برج بوعريريج التي أودعته الحبس المؤقت.

المصدر: "أوراس"