البرهان: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان إنه يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل ولا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة.

ونادى البرهان متحدثا في فعالية للجيش بتشكيل برلمان يمثل كل الشعب، كما طالب بتوسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية.

وجدد الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك باشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال اليوم متحدثا أمام ضباط وجنود منطقة بحري العسكرية بحضور عدد من قادة الجيش إن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه.



المصدر: وسائل إعلام سودانية