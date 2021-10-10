السعودية.. اعتقال 4 يمنيين بحوزتهم أكثر من 4 كلغ من "الميث إمفيتامين" المخدر

ألقت السلطات السعودية يوم السبت القبض على 4 مقيمين بحوزتهم أكثر من 4 كيلوغرامات من مادة "الميث إمفيتامين" المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة بحوزتهم أكثر من 4 كغ من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).

وأكد الرائد النجيدي أنهم أوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: "واس"