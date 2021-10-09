 
مباشر

"حميميم": منظومة "بانتسير-إس" دمرت 8 صواريخ أطلقتها إسرائيل باتجاه سوريا

أخبار العالم العربي

Sputnik
منظومة "بانتسير - أس" الروسية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rgxm

أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الدفاع الجوي السوري دمر باستخدام منظومات "بانتسير" روسية الصنع، 8 من أصل 12 صاروخا أطلقتها إسرائيل على سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الأدميرال فاديم كوليت : "أمس الجمعة، أطلقت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز (F-16) تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، عند عبورها حدود الدولة السورية في منطقة التنف، 12 صاروخا موجها على مطار تيفور في المحافظة". وأضاف: "دمرت منظومة (بانتسير – أس) التابعة للقوات المسلحة السورية 8 من هذه الصواريخ".

وأشار إلى أن ستة جنود سوريين أصيبوا نتيجة الضربة الإسرائيلية، فيما تعرضت منشآت تابعة للقوات السورية إلى أضرار مادية طفيفة.

المصدر: "نوفوستي"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا