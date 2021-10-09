المغرب.. مصرع 10 أشخاص في محاولة لبلوغ جزر الكناري الإسبانية

أكدت مصادر رسمية مغربية، السبت، أن 10 مهاجرين مغاربة لقوا مصرعهم خلال محاولتهم الوصول إلى سواحل جزر الكناري الإسبانية، في المحيط الأطلسي.

وأشارت المصادر، إلى أن جهاز الإنقاذ البحري الإسباني رصد الزورق الليلة الماضية حينما كانت الأمواج تتقاذفه على مسافة 155.5 كيلومتر من جنوب جزيرة "غران كناريا"، مؤكدة إنقاذ 24 شخصا آخرين كانوا على متنه.

وتم نقل جميع الناجين إلى مراكز صحية لتلقي الرعاية الطبية الضرورية، وثلاثة منهم كانوا في حالة صحية سيئة.

المصدر: "هسبريس"