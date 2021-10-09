مركز عراقي يتهم "تويتر" بالسماح في انتشار وسوم "وهمية"

اتهم مركز عراقي معني بالإعلام الرقمي، اليوم السبت، شركة "تويتر" بالسماح في انتشار وسوم "وهمية" خلال فترة الانتخابات في العراق.

وذكر مركز الإعلام الرقمي وهو منظمة مجتمع مدني في بيان صحفي، أن "ظاهرة الهاشتاكات الوهمية مدفوعة الثمن في ترند العراق على منصة تويتر، تفاقمت بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية في العاشر من الشهر الحالي".

وأضاف، أن "ترند العراق يشهد هذه الأيام ظهور هاشتاكات وهمية تروج للكتل السياسية والمرشحين المتنافسين في الانتخابات".

وأشار المركز إلى أن "ترند العراق يعد من أكثر الترندات التي يحدث فيها تلاعبا واضحا من جانب الجيوش الإلكترونية وسط صمت مريب من جانب شركة تويتر التي تتفرج على مايحدث دون أن تقدم أي حل أو خطوة في طريق إنهاء ما يحدث".

وتابع، أن "ظاهرة شراء الهاشتاكات الوهمية موجودة في العديد من الدول، لكنها بدأت تتفاقم في العراق، وعلى نحو واضح ومكشوف في الفترة التي تسبق الانتخابات".

المصدر: RT