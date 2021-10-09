إعلام لبناني: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.

إقرأ المزيد

وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".

انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت وتدني انتاج الطاقة الى ما دون الـ ٢٠٠ ميغاواط — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) October 9, 2021

كما أكد مراسلنا "انخفاض إنتاج الطاقة فيلبنان من 350 ميغاوات إلى أقل من 200 ميغاوات بسبب نفاذ مادة المازوت في محطات توليد الطاقة".

وأوضح أنه وفقا للمعلومات الواردة، فإن الحكومة اللبنانية تعمل على تزويد محطتي دير عمار والزهراني بالفيول المخزن للضرورات القصوى، لإعادة توفير الكهرباء بشكل جزئي في مختلف المناطق اللبنانية".

هذا وأشارت صحيفة "النهار" وفق معلومات وردت لها، إلى أن وزير الطاقة، وليد فياض، أحال إلى مدير عام إدارة المناقصات جان العلية، أمس السبت، موافقة "البنك المركزي" على اعتمادات لاستيراد الفيول، وأن الإدارة ستجري المناقصة بأسرع وقت، في حال كان دفتر الشروط يراعي المعايير التي طلبها الاتحاد الأوروبي، على أن يشارك في المناقصة أكبر عدد من الشركات".

معلومات "النهار": وزير الطاقة أحال إلى مدير عام إدارة المناقصات جان العلية أمس موافقة "المركزي" على اعتمادات لاستيراد الفيول، وستجري الإدارة المناقصة بأسرع وقت في حال كان دفتر الشروط يراعي المعايير التي طلبها الاتحاد الأوروبي، على أن يشارك في المناقصة أكبر عدد من الشركات — Annahar (@Annahar) October 9, 2021

هذا واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1950.

المصدر: "RT + "LBCI + "النهار"