سوريا.. فرق من الإطفاء والجيش تحاول السيطرة على حريق كبير في ريف اللاذقية

تعمل فرق الإطفاء بالتعاون مع الجيش في محافظة اللاذقية السورية على إخماد حريق كبير شب في ريف المحافظة.

وذكرت وكالة "سانا" أن الحريق طال أراض في رويسة حبيب بين ساقية الكرت والكرت، (التابعتين لناحية سلمى) في ريف اللاذقية الشمالي، وأشارت إلى أن أفراد من الجيش السوري تساهم في عمليات الإطفاء.

من مكان الحريق ـ (محافظة اللاذقية)

وذكر المكتب الصحفي في المحافظة أن الحريق شب في منطقة حرجية، وقال إن محافظ المدينة توجه إلى المكان لمتابعة إجراءات السيطرة على النيران وتطويقها.

وأضاف المكتب أن 8 آليات من دائرة الحراج مع فرق إطفاء وتركس تعمل على تطويق النار، وأن آليات أخرى في طريقها إلى المكان.

المصدر: "سانا" + RT