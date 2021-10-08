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اليمن.. 8 وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

اليمن.. 8 وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا
AFP
مدينة عدن اليمنية (صورة من الأرشيف)
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قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن يوم الجمعة، إنه تم تسجيل 34 إصابة جديدة بكوفيد-19 في ست محافظات، و8 حالات وفاة، ارتفاعا من 28 إصابة وحالتي وفاة يوم الخميس.

وتوزعت وفيات اليوم بواقع أربع حالات في محافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد، وهي البؤرة الرئيسية لتفشي الوباء، وحالة واحدة في كل من محافظات عدن وتعز ولحج والمهرة.

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة ومقرها عدن أن إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليا بجنوب وشرق البلاد ارتفع إلى 9333 إصابة، تعافى منها 5901 ولا تزال هناك 1659 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1773.

ويعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير في ظل القيود التي فرضتها الحرب على إجراء فحوص كوفيد-19 والإبلاغ عن المرض، كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

من جهة أخرى لا يكشف الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم المدن الكبرى بشمال اليمن وغربه، عن أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفيين بالإعلان فقط عن ثلاث إصابات ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في البلاد في أبريل عام 2020.

المصدر: رويترز

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