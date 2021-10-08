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خبير: منسوب مياه بحيرة سد النهضة يتراجع (صور فضائية)

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خبير: منسوب مياه بحيرة سد النهضة يتراجع (صور فضائية)
Reuters
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علق خبير المياه المصري، الدكتور عباس شراقي، اليوم الجمعة، على آخر مستجدات ملف سد النهضة.

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وقال خبير المياه في تصريح خاص لـ RT: "بدأ اليوم تراجع بحيرة سد النهضة من أعلى مستوى لها عند منسوب 579 مترا فوق سطح البحر طوال شهري أغسطس وسبتمبر، نتيجة ارتفاع الفيضان بتخزين 10 مليارات متر مكعب كما هو واضح في آخر صورة فضائية من خلال حواف البحيرة التي تقل حدتها ووضوحها، مع انخفاض معدل الأمطار في شهر أكتوبر عنه في أغسطس أو سبتمبر، أمطار أكتوبر حول المتوسط، ويبلغ فيه إيراد النيل الأزرق حوالى 6.5 مليار متر مكعب".

خبير: منسوب مياه بحيرة سد النهضة يتراجع (صور فضائية)

وأضاف شراقي أنه "سوف يستمر انخفاض البحيرة تدريجيا الأيام القادمة للوصول إلى منسوب التخزين الثاني وهو 573 مترا بإجمالي تخزين 8 مليارات متر مكعب".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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