"الكرسي أهم من اللغة العربية!".. نائب "ليكودي" يهاجم نوابا "إسلاميين"

هاجم ياريف ليفين، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود"، نوابا من القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية) لتصويتهم ضد اقتراح قانون قدمه لإلزام تعليم اللغة العربية في المدارس.

وتحدث ليفين، رئيس الكنيست السابق وأحد الشخصيات البارزة في "الليكود"، باللغة العربية من منبر الكنيست قائلا: "ليست هناك حركة إسلامية في العالم تصوت ضد اللغة العربية.. ضد لغة القرآن الكريم، الكرسي أهم من اللغة العربية، أنتم حركة إسلامية ؟! الكرسي أهم من اللغة أنتم حركة إسلامية أم حركة كرسية".

وتابع: "كل المسلمين في الدولة لازم يعرفوا، الحركة الإسلامية ضد اللغة العربية، عيب عليكم".

واستدرك مخاطبا النائبة ابتسام مراعنة: "النائبة مراعنة لماذا صوتي ضد اللغة العربية ضد التراث العربي"، وأضاف مخاطبا أعضاء الكنيست: "انظروا كيف يخجلون انظروا".

من ناحيته، رد النائب وليد طه على هجوم ليفين بقوله: "كنتم 12 سنة في الحكم لماذا لم تصوتوا على هذا القانون"، فيما قالت مراعنة:" لا أحد يخجل .. من قال إننا نخجل".

جاءت هذه المشادة الكلامية بعدما أسقطت "العربية الموحدة" التي يترأسها منصور عباس، مشروع القانون، مبررة موقفها بالقول، إنها اتفقت مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين بشراكة مع نواب آخرين من الائتلاف.

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وأوضحت القائمة في بيان صحفي أن"الاتفاق كان حول منح مخصصات بطالة للمستقلين، للنائب مازن غنايم، واقتراح قانون آخر ينص على إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية، للنائب إيمان خطيب ياسين".

وأضاف البيان: "لهذا السبب، ولأن القائمة ملتزمة بالقرارات الائتلافية بإسقاط اقتراحات قوانين المعارضة، فقد صوتت القائمة ضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب يريف ليفين، والذي يشبه اقتراح قانون النائبة إيمان خطيب ياسين، وضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب سامي أبو شحادة، والذي يشبه اقتراح قانون النائب مازن غنايم".

وكانت "الموحدة" صوتت الأربعاء إلى جانب الائتلاف الحكومي المشاركة فيه، ضد قانون تعويضات البطالة للمستقلين، والذي اقترحه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة وأسقطته بفارق صوت واحد.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية