نصرالله لعبد اللهيان: إيران حليف صادق لا يخذل أصدقاءه

التقى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وقال "حزب الله" في بيان إن "وزير الخارجية أكد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الصعد. وشكر نصر الله للوفد الزائر وقوف إيران إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة خلال كل العقود الماضية إلى اليوم".

وقال نصرالله إن "إيران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة، وأن الآمال كبيرة جدا لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع إن شاء الله".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام