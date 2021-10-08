لبنان.. دحض مزاعم استدعاء نصرالله وبري للتحقيق في ​انفجار مرفأ بيروت (تسجيل صوتي)

نفت مصادر لقناة "LBCI" اللبنانية نية ​المحقق العدلي​ في ​انفجار مرفأ بيروت،​ ​طارق البيطار​، استدعاء الأمين العام ل​حزب الله​ حسن نصرالله​، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ للتحقيق.

وأكدت المصادر أن دس أخبار كهذه تطلق فتنة في الشارع لتطيير التحقيقات.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية تصريحا منسوبا للمحامي أنطوني فرنجية كشف من خلاله ما قاله له القاضي البيطار حول استدعاء حسن نصر الله والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري للتحقيق في ​انفجار مرفأ بيروت.

وصرح المحامي فرنجية بأن طارق البيطار أخبره بحضور كاتبته تاتيانا، أنه لن يتوقف عند سياسيي الصف الثاني.

وأضاف أن البيطار قال له إنه سيستدعي سياسيي الصف الأول في إشارة إلى حسن نصر الله وبري وسعد الحريري.

وشدد المحقق العدلي​ في ​انفجار مرفأ بيروت على أنه لن يتوقف عند هذا الحد، حسب ما جاء في التسجيل.

وأكد المحامي أنطوني فرنجية أنه يتحمل مسؤوليته بخصوص ما جاء على لسانه.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية