شاهد.. الحوثيون ينشرون فيديو لطائرة الاستطلاع السعودية التي أسقطوها في جبهة جيزان
نشرت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) مساء الخميس، مقطع فيديو لطائرة الاستطلاع الأمريكية الصنع تابعة للجيش السعودي، والتي أعلنوا إسقاطها في جبهة جيزان جنوب المملكة صباح اليوم.
وقالت الجماعة إن طائرة التجسس الأمريكية الصنع من نوع RQ-20، تم إسقاطها في أجواء المدافن.
جيزان - مشاهد حطام الطائرة التجسسية الأمريكية نوع RQ-20 التي تم اسقاطها في أجواء المدافن pic.twitter.com/kDAthJtje9— الإعلام الحربي اليمني (@MilitaryMediaY0) October 7, 2021
وكان المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قد أفاد في تغريدة على "تويتر" بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع نوع RQ 20 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان".
وأضاف يحيى سريع أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب".
تمكنت الدفاعات الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع نوع RQ_20 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان.— العميد يحيى سريع (@army21ye) October 7, 2021
عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب وسوف يتم بث مشاهد حطام الطائرة خلال الساعات القادمة إن شاء الله.
المصدر: RT
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