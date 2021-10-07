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شاهد.. الحوثيون ينشرون فيديو لطائرة الاستطلاع السعودية التي أسقطوها في جبهة جيزان

أخبار العالم العربي

شاهد.. الحوثيون ينشرون فيديو لطائرة الاستطلاع السعودية التي أسقطوها في جبهة جيزان
RT
الحوثيون ينشرون فيديو لطائرة الاستطلاع السعودية التي أسقطوها في جبهة جيزان
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نشرت جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون) مساء الخميس، مقطع فيديو لطائرة الاستطلاع الأمريكية الصنع تابعة للجيش السعودي، والتي أعلنوا إسقاطها في جبهة جيزان جنوب المملكة صباح اليوم.

وقالت الجماعة إن طائرة التجسس الأمريكية الصنع من نوع RQ-20، تم إسقاطها في أجواء المدافن.

وكان المتحدث باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قد أفاد في تغريدة على "تويتر" بأن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع نوع RQ 20 تابعة لسلاح الجو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء جبهة جيزان".

وأضاف يحيى سريع أن "عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب".

المصدر: RT

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