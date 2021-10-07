السفارة الفرنسية في الجزائر تدشن صرحا جديدا

أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر، الخميس، افتتاح مدرسة فرنسية في ولاية عنابة، حسب بيان لها نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك".

ونقلت السفارة في بيانها على لسان السفير، فرونسوا غوييت، قوله: "سعيد بتدشيني للمدرسة الفرنسية بعنابة.. مكان مميز للتعليم الفرنسي والذي يستقبل حاليا أكثر من 70 تلميذا عبر جميع الأطوار في ظروف جيدة جدا.. هنيئا وشكرا للمدرسين الشباب والحيويين".

ويأتي افتتاح المدرسة الفرنسية في عنابة في عز أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكك فيها في وجود "أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي".

وتفاعل الجزائريون بشكل كبير مع تصريحات ماكرون التي اعتبروها "استفزازية ضد الجزائر حكومة وشعبا"، وطالبوا بطرد السفير الفرنسي فرونسوا غوييت ومراجعة العلاقات بين البلدين.

المصدر: السفارة الفرنسية في الجزائر