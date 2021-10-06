 
مباشر

ألمانيا تعلن عن مساعدات إضافية للأردن وسوريا والمنطقة

أخبار العالم العربي

ألمانيا تعلن عن مساعدات إضافية للأردن وسوريا والمنطقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg40

أعلنت ألمانيا تقديم تمويل إنساني إضافي للأردن وسوريا والمنطقة بمقدار 71 مليون يورو منها 45 لتغطية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة.

إقرأ المزيد
وكالات أممية: قلقون إزاء تدهور الظروف المعيشية السريع للاجئين السوريين في لبنان
وكالات أممية: قلقون إزاء تدهور الظروف المعيشية السريع للاجئين السوريين في لبنان

جاء الإعلان من الأردن، بعد لقاء ضم وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية نيلز أنين، مع الممثل القُطري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دومينيك بارتش في عمان، اليوم الأربعاء.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد بحث اللقاء وضع اللاجئين في الأردن والمساعدات الضرورية التي قدمتها المفوضية وشركاء المساعدة الإنسانية الآخرين لمن هم بحاجة للمساعدة كجزء من الاستجابة الإقليمية لسوريا.

ونقلت "بترا" عن الوزير الألماني: "يسعدني أن أعلن، اليوم، بأن ألمانيا تقدم 71 مليون يورو أخرى لمن هم بحاجة للمساعدة في سوريا والمنطقة بأسرها".

وأوضح أنين في تصريحات صحافية عقب اللقاء أن استخدام الجزء الأكبر من الأموال سيجري "من قبل شركائنا كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذين سيحصلون على 45 مليونا من أصل 71 مليون يورو، لتغطية الاحتياجات العاجلة للاجئين والمجتمعات المضيفة بما فيها الأردن". ومنها تقديم المساعدة النقدية وكذلك الرعاية الصحية الأساسية والمأوى.

وقال الوزير الألماني إن "الشعب الأردني أظهر تضامنا هائلا مع اللاجئين السوريين، إذ استقبلوا 660 ألف لاجئ سوري مسجل ممن أجبروا على مغادرة بلدهم".

وأضاف أنه "وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب في الأردن والآثار الناتجة عن جائحة كورونا ، فإن مجتمعات اللاجئين هذه بحاجة أيضا إلى مزيد من الدعم".

 

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا