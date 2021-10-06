 
مباشر

الجيش اللبناني يتسلم من الولايات المتحدة 6 طوافات

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يتسلم من الولايات المتحدة 6 طوافات
الصورة من الجيش اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rg3v

تسلم الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، ست طوافات نوع ( +MD - 530F ) مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت قيادة الجيش إن عملية تسلم الطوافات في قاعدة بيروت الجوية، تمت بحضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية في لبنان.

الجيش اللبناني يتسلم من الولايات المتحدة 6 طوافات
الصورة من الجيش اللبناني

وأواخر ديسمبر الماضي، قدّمت الولايات المتحدة للبنان، هبة من 3 مروحيات من طراز "هيوي 2"، حيث قدرت قيمة المروحيات الثلاث، بأكثر من 32 مليون دولار.

المصدر: موقع الجيش اللبناني

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا