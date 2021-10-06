الجيش اللبناني يتسلم من الولايات المتحدة 6 طوافات

تسلم الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، ست طوافات نوع ( +MD - 530F ) مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت قيادة الجيش إن عملية تسلم الطوافات في قاعدة بيروت الجوية، تمت بحضور عدد من الضباط وأعضاء من مكتب التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية في لبنان.

الصورة من الجيش اللبناني

وأواخر ديسمبر الماضي، قدّمت الولايات المتحدة للبنان، هبة من 3 مروحيات من طراز "هيوي 2"، حيث قدرت قيمة المروحيات الثلاث، بأكثر من 32 مليون دولار.

المصدر: موقع الجيش اللبناني