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شاهد.. وفد بحريني يزور حائط البراق في القدس

أخبار العالم العربي

شاهد.. وفد بحريني يزور حائط البراق في القدس
AP Sebastian Scheiner
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تداولت وزارة الخارجية الإسرائيلية ووسائل إعلام لقطات تظهر وفدا بحرينيا يزور حائط البراق في مدينة القدس.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" صورة تظهر رجلا بزي بحريني بين مجموعة من اليهود الذين يؤدون الصلاة أمام حائط البراق، وذلك تحت عنوان "الدين لله والوطن للجميع".

وتبين أن هذا الرجل هو عضو خبير في اتحاد المدربين العرب ومدرب معتمد في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، محمد آل ضريبي، الذي زار اليوم القدس القديمة ضمن وفد بحريني، وذلك خلال زيارة نظمت تحت إشراف مجموعة "شراكة" البحرينية المعنية بـ"التواصل بين شعوب الخليج وإسرائيل".

وتداول مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة وصول الوفد البحريني إلى حائط البراق.

المصدر: RT

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