شاهد.. وفد بحريني يزور حائط البراق في القدس

تداولت وزارة الخارجية الإسرائيلية ووسائل إعلام لقطات تظهر وفدا بحرينيا يزور حائط البراق في مدينة القدس.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره في "تويتر" صورة تظهر رجلا بزي بحريني بين مجموعة من اليهود الذين يؤدون الصلاة أمام حائط البراق، وذلك تحت عنوان "الدين لله والوطن للجميع".

الدين لله والوطن للجميع☪️✡ pic.twitter.com/AZU3qnC2ks — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 6, 2021

وتبين أن هذا الرجل هو عضو خبير في اتحاد المدربين العرب ومدرب معتمد في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، محمد آل ضريبي، الذي زار اليوم القدس القديمة ضمن وفد بحريني، وذلك خلال زيارة نظمت تحت إشراف مجموعة "شراكة" البحرينية المعنية بـ"التواصل بين شعوب الخليج وإسرائيل".

@sharakango connecting GULF and ISRAELI peoples to live in peace together

🇧🇭❤🇮🇱 pic.twitter.com/DiWJKXOmrv — محمد آل ضريبي (@aldhirabi) October 6, 2021

Sharaka #Bahrain delegation visiting the old city of Jerusalem pic.twitter.com/ykfvu8og7l — Sharaka - شراكة (@sharakango) October 6, 2021

وتداول مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة وصول الوفد البحريني إلى حائط البراق.

An official delegation from Bahrain has visited the western wall in Jerusalem today. The local Arabs aren’t that happy! Via @amirtsarfatipic.twitter.com/nnb1BVzplJ — Eye On Antisemitism (@AntisemitismEye) October 6, 2021

المصدر: RT