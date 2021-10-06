القضاء البريطاني: حاكم دبي استخدم برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي في حملة "ترويع" ضد الأميرة هيا

أصدر القضاء البريطاني، الأربعاء، حكما يقول إن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استخدم برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على زوجته السابقة، الأميرة الأردنية، هيا بنت الحسين.

وقالت المحكمة العليا البريطانية في نص القرار إن الشيخ محمد بن راشد، وهو رئيس الوزراء لدولة الإمارات، أمر باختراق هواتف الأميرة هيا وعناصر فريقها الأمني ومحامييها، فيونا شاكلتون ونيك مانيرس.

وذكرت أن آل مكتوم استخدم بهذا الهدف برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي طورته شركة "NSO" الإسرائيلية.

ووصفت المحكمة هذه التصرفات بأنها "انتهاكات متسلسلة للقانون الجنائي المحلي (في المملكة المتحدة)"، و"انتهاك للقانون العام الأساسي وحقوق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" ، و"تدخل في إجراءات هذه المحكمة وحق الأم (الأميرة هيا) في العدالة"، و "إساءة استخدام للسلطة" من قبل رئيس الوزراء الإماراتي.

وقالت إنها حصلت على معلومات تفيد بأن المحامية، شيري بلير، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، هي التي أبلغت شاكلتون بأمر التجسس.

كما أضافت أن حاكم دبي حاول شراء عقار معروض للبيع في بريطانيا قرب عقار هيا في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة" استهدفت الأميرة هيا خلال معركة حضانة أطفالهما.

المصدر: "رويترز" + "BBC"