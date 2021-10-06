وزارة النقل السورية تنفي سقوط طائرة ركاب للخطوط السورية في البحر المتوسط
الخطوط الجوية السورية
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نفت وزارة النقل السورية صحة أخبار متداولة حول سقوط طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية في البحر المتوسط وعلى متنها 150 راكبا.
وقالت الوزارة إن الخبر الذي يتم تداوله "منفي وكاذب من أساسه" وأضافت أنه "يصب في سلسلة حملة التكذيب والتشويه والتلفيق التي يتعرض لها قطاع النقل الجوي وغيره من مؤسسات الدولة".
المصدر: RT
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