 
مباشر

مجلس الوزراء السوداني يقرر التنسيق مع العسكريين لاستئناف نشاط الموانئ البحرية المغلقة

أخبار العالم العربي

مجلس الوزراء السوداني يقرر التنسيق مع العسكريين لاستئناف نشاط الموانئ البحرية المغلقة
AFP Ibrahim ISHAQ
بورتسودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfw7

قرر مجلس الوزراء السوداني التنسيق مع الأعضاء العسكريين بمجلس السيادة الانتقالي لإيجاد حلول سريعة لآثار إغلاق الموانئ البحرية على الوضع الاقتصادي بالبلاد.

إقرأ المزيد
سلطات السودان تحذر من نفاد مخزون الأدوية الأساسية والوقود والقمح
سلطات السودان تحذر من نفاد مخزون الأدوية الأساسية والوقود والقمح

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فإن المجلس أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء "للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف".

وجدد مجلس الوزراء التحذير والتنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الموانئ وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد.

وكان مجلس الوزراء قال يوم الأحد إن مخزون البلاد من الأدوية الأساسية والوقود والقمح يوشك على النفاد بسبب إغلاق ميناء بورتسودان.

يذكر أن محتجين من قبائل البجا بشرق السودان تظاهروا احتجاجا على ما يصفونها بالأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في المنطقة، وأغلقوا الطرق وموانئ البحر الأحمر في الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: "سونا" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا