مقتل 3 عسكريين بسقوط مروحية في شرق تونس

لقي 3 جنود مصرعهم، مساء اليوم الثلاثاء، جراء سقوط مروحية عسكرية للقوات التونسية في ولاية قابس شرق البلاد.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري، في تصريح لـ"موزاييك إف إم"، سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تنفيذ تمرين ليلي في منطقة الحامة بولاية قابس، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.

وأكد مصدر طبي لـ"إذاعة تطاوين" الحكومية وفاة 3 عسكريين في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.

وأوضحت الإذاعة أن العسكريين قتلوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".

المصدر: "إذاعة تطاوين" + "موزاييك إف إم"