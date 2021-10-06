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سوريا.. 10 وفيات و343 إصابة جديدة بكورونا

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سوريا.. 10 وفيات و343 إصابة جديدة بكورونا
التطعيم ضد كورونا ـ (وزارة الصحة السورية)
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 10 وفيات و343 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 35609 حالات.

وحسب الإحصاءات التي نشرتها الوزارة فقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2297 حالة، بينما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 24166 حالة، بعد تسجيل 70 حالة شفاء جديدة اليوم.

حالات الإصابة الجديدة تركزت في محافظة اللاذقية بواقع 99 حالة، تلتها حلب بـ 64 إصابة.

وتتأرجح الإصابات في الأيام الأخيرة بين ارتفاع وهبوط نسبي، بعدما تم تسجيل ارتفاعات قياسية بمعدل الإصابات، تجاوزت في 25 الشهر الماضي 440 إصابة، وأعلنت الوزارة أن نسبة الإشغال في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا في مشافي دمشق بلغت 100 في المئة.

 

المصدر: RT

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