الجيش اليمني: 50 قتيلا وجريحا من الحوثيين واستعادة مواقع إثر معارك في تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، استعادة مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" الحوثية، ومقتل وإصابة حوالي 50 عنصرا من الجماعة خلال معارك في محافظة تعز.

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية في الحكومة المعترف بها دوليا، "26 سبتمبر"، عن نائب رئيس التوجيه المعنوي في قيادة محور الجيش في تعز، العقيد عبد الباسط البحر، قوله إن "المليشيا الحوثية شنت منذ ما قبل ساعات الفجر الأولى هجوماً على بعض مواقع قوات الجيش غرب وشمال غربي تعز، لكنها ووجهت بشراسة وكثافة نارية، ألحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأجبرتهم على التراجع"​​​.

وأضاف البحر: "شنت قواتنا هجوما معاكسا تتبعت خلاله مليشيا الحوثي التي فرت من المواجهات وتمكنت من تحرير عدد من المواقع غرب تعز".

وتابع: "تقدر الخسائر البشرية للحوثيين في معركة اليوم بين 50 قتيلا وجريحا إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

المصدر: "سبوتنيك"