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رئيس الوزراء اللبناني يستقبل السفير الإيراني لدى بيروت

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رئيس الوزراء اللبناني يستقبل السفير الإيراني لدى بيروت
Reuters MOHAMED AZAKIR
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي
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استقبل رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، صباح اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى بيروت، محمد جلال فيروزنيا، في السراي الكبير.

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وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين.

وكان ميقاتي قد اعتبر أن "إدخال الوقود الإيراني يمثل انتهاكا لسيادة لبنان، لأن عملية إدخاله تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية"، حسبما ذكر في مقابلة مع شبكة "CNN".

وعن مشاركة "حزب الله" في الحكومة، قال ميقاتي: "أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب".

وكان وزير الخارجي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد أشار إلى أن "إيران تعتقد أن السلم والاستقرار في لبنان يأتي عبر الديمقراطية، وفي ظل الوفاق الوطني والتلاحم الداخلي، بعيدا عن التدخلات الخارجية".

ولفت عبد اللهيان إلى أن "الشعب اللبناني حقق إنجازات لامعة في مواجهة الإرهاب والاحتلال والحركات التكفيرية، من خلال وقوفه إلى جانب المقاومة والجيش"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني لديه القدرة على حل مشكلاته بنفسه، وبالاعتماد على طاقاته الداخلية سوف يحقق الازدهار والتنمية".

المصدر: RT + وكالات

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