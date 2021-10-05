للمرة الأولى.. المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن يزور عدن (صور)

وصل المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، العاصمة المؤقتة عدن، وهي أول زيارة له منذ تعيينه رسميا مطلع سبتمبر الماضي، في إطار جولة تهدف لوقف إطلاق النار.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، غروندبرغ، حيث أطلعه على رؤيته لإحلال السلام العادل والتزامه بالعمل بشكل وثيق مع الأطراف، سعيا نحو تسوية سياسية شاملة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة #عدن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى #اليمن هانس غروندبرغ @OSE_Yemen، الذي أطلعه على رؤيته لإحلال السلام العادل والتزامه بالعمل بشكل وثيق مع الأطراف سعيًا نحو تسوية سياسية شاملة. pic.twitter.com/KTPfEkAzHG — رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) October 5, 2021

وفي وقت سابق، قال الحساب الرسمي لمكتب المبعوث في موقع "تويتر": "يتوجه المبعوث الأممي غروندبرغ اليوم إلى عدن بعد زيارة إلى الرياض التقى خلالها بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والسفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر ونائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر. كما التقى بدبلوماسيين من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل الاتحاد الأوروبي السامي".

يتوجه المبعوث الأممي غروندبرغ اليوم إلى #عدن بعد زيارة إلى #الرياض التقى خلالها بوزير الخارجية السعودي @FaisalbinFarhan والسفير @mohdsalj ونائب الرئيس اليمني @alimohsnalahmar

كما التقى بدبلوماسيين من الدول دائمة العضوية في #مجلس_الأمن وممثل الاتحاد الأوروبي السامي @JosepBorrellFpic.twitter.com/l2CjDZCxHx — @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) October 5, 2021

وكان غروندبرغ قد بدأ ثاني جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن، بزيارة إلى العاصمة السعودية، والتقى خلالها نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر.

المصدر: RT