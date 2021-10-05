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للمرة الأولى.. المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن يزور عدن (صور)

أخبار العالم العربي

للمرة الأولى.. المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن يزور عدن (صور)
معين عبدالملك يستقبل هانس غروندبرغ
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وصل المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، العاصمة المؤقتة عدن، وهي أول زيارة له منذ تعيينه رسميا مطلع سبتمبر الماضي، في إطار جولة تهدف لوقف إطلاق النار.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، غروندبرغ، حيث أطلعه على رؤيته لإحلال السلام العادل والتزامه بالعمل بشكل وثيق مع الأطراف، سعيا نحو تسوية سياسية شاملة.

وفي وقت سابق، قال الحساب الرسمي لمكتب المبعوث في موقع "تويتر": "يتوجه المبعوث الأممي غروندبرغ اليوم إلى عدن بعد زيارة إلى الرياض التقى خلالها بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والسفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر ونائب الرئيس اليمني علي محسن صالح الأحمر. كما التقى بدبلوماسيين من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وممثل الاتحاد الأوروبي السامي".

وكان غروندبرغ قد بدأ ثاني جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن، بزيارة إلى العاصمة السعودية، والتقى خلالها نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الشورى، أحمد عبيد بن دغر.

المصدر: RT

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