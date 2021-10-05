لندن ترحب بالحوارات بين السعودية وإيران

أكد السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، ترحيب بلاده بالحوارات الجارية بين إيران والسعودية.

والتقى الأعرجي وبرايسون في بغداد واستعرضا العلاقات العراقية البريطانية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين ويعزز أمن واستقرار المنطقة، وفقا لبيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي.

ونقل البيان عن الأعرجي قوله إن "العراق حريص على علاقاته مع بريطانيا، ويسعى إلى تعزيزها وفي جميع المجالات، خصوصا تسهيل إجراءات منح التأشيرات للعراقيين، لدخول المملكة المتحدة، وأشاد بدور بريطانيا الإيجابي لدعم التهدئة والاستقرار في المنطقة".

وبحسب البيان، فإن السفير البريطاني رحب بالحوارات الجارية بين إيران والسعودية، وأعرب عن أمله في توسيع دائرة الحوار لتشمل جميع دول منطقة الخليج، لضمان الأمن والاستقرار.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين العراق والمملكة المتحدة، في المجالات الثقافية والاقتصادية، وكذلك التعاون الاستخباري في مجال مكافحة الإرهاب، وملف النازحين، إلى جانب التأكيد على أهمية إنجاح الانتخابات العراقية المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون.

المصدر: RT