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رئيس الوزراء الجزائري يعلق على تصريحات ماكرون المثيرة للجدل

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رئيس الوزراء الجزائري يعلق على تصريحات ماكرون المثيرة للجدل
AFP RYAD KRAMDI
رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن
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قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، إن التصريحات الموجهة ضد بلاده "غير مقبولة ومردودة على صاحبها"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وأكد خلال زيارته مدينة وهران لتفقد مشاريع هناك أن "الجزائر لن ترضى مطلقا بهكذا تصريحات"، مضيفا أن "الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها".

وتابع قائلا: "الجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ.. اسألوا إمدغاسن وماسينيسا والأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض"، في إشارة منه إلى شخصيات تاريخية جزائرية على مر العصور.

يذكر أن ماكرون في تصريحاته الأخيرة شكك في وجود أمة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، كما قال إن "النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا".

وردت الجزائر على تصريحات الرئيس الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس وغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

المصدر: "الشروق" + RT

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