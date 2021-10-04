ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمكب نفايات في مدينة ترهونة (صور)

أعلنت السلطات الليبية اليوم الاثنين انتشال 10 جثث من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة غرب البلاد.

وقالت "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" في بيان: "تم العثور على مقبرة جماعية جديدة بمكب القمامة العام في ترهونة".

وتم انتشال 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، فيما تم استخراج 6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.

وقبل أسبوع أعلنت الهيئة "انتشال 5 جثث من مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة".

وتجاوز عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة 35 مقبرة منذ العثور على أول مقبرة في شهر يونيو 2020، بحسب الهيئة.

المصدر: RT