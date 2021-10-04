 
مباشر

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمكب نفايات في مدينة ترهونة (صور)

أخبار العالم العربي

ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمكب نفايات في مدينة ترهونة (صور)
Reuters Mahmud TURKIA
مقبرة جماعية في ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rfif

أعلنت السلطات الليبية اليوم الاثنين انتشال 10 جثث من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة غرب البلاد.

وقالت "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" في بيان: "تم العثور على مقبرة جماعية جديدة بمكب القمامة العام في ترهونة".

وتم انتشال 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، فيما تم استخراج 6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.

وقبل أسبوع أعلنت الهيئة "انتشال 5 جثث من مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة".

وتجاوز عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة 35 مقبرة منذ العثور على أول مقبرة في شهر يونيو 2020، بحسب الهيئة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا