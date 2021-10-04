ليبيا.. اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمكب نفايات في مدينة ترهونة (صور)
Reuters Mahmud TURKIA
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أعلنت السلطات الليبية اليوم الاثنين انتشال 10 جثث من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة غرب البلاد.
وقالت "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين" في بيان: "تم العثور على مقبرة جماعية جديدة بمكب القمامة العام في ترهونة".
وتم انتشال 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، فيما تم استخراج 6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.
وقبل أسبوع أعلنت الهيئة "انتشال 5 جثث من مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة".
وتجاوز عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة 35 مقبرة منذ العثور على أول مقبرة في شهر يونيو 2020، بحسب الهيئة.
المصدر: RT
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