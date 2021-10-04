مصر تسجل 768 إصابة و37 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة يوم الأحد، مقارنة مع 761 إصابة و32 وفاة في اليوم السابق.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي ما تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد هو 306798 من ضمنهم 258947 حالة تم شفاؤها، و17436 حالة وفاة.
المصدر: وكالات
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