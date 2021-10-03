تركيا تعلن "تحييد 148 إرهابيا" في سوريا خلال سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، أن قواتها "حيدت 148 إرهابيا" في مناطق عملياتها على أراضي سوريا خلال شهر سبتمبر الماضي.

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وقالت الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية، بينار قره، خلال مؤتمر صحفي عقدته في أنقرة، إن العمليات العسكرية التي نفذتها تركيا في سوريا أسفرت عن "تحييد 148 إرهابيا" بينهم عناصر في تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

وقالت قره إن القوات التركية تواصل عبر عملياتها التصدي للكيانات الإرهابية التي جرى تشكيلها شمال سوريا، وإنها تعمل على ضمان الأمن والسلام لسكان المنطقة.

ولفتت إلى أن الأنشطة التركية مستمرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية ودعم البنية التحتية والحياة اليومية للسكان بالمنطقة.

وقالت إن تركيا تلتزم بالتفاهمات الموقعة مع الدول المعنية بشأن مناطق العمليات شمال سوريا، وتتنظر الالتزام من تلك الدول.

وذكرت المتحدثة أن القوات التركية حيدت في العمليات العسكرية داخل تركيا وخارجها منذ مطلع العام الجاري 2081 إرهابيا.

وكشفت عن ضبط 1388 شخصا لدى محاولتهم دخول تركيا بطريقة غير قانونية الشهر المنصرم.

ومنذ العام 2016 أطلقت القوات التركية 3 عمليات عسكرية شمال سوريا شملت أراض في محافظات حلب والرقة والحسكة ضد تنظيمي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك واحدة أطلق عليها اسم "درع الربيع" في إدلب ضد الجيش السوري في 27 فبراير 2020.

المصدر: "الأناضول" + وكالات