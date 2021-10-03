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أليسا متغزلة ببغداد: كل الحب لها (فيديو)

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أليسا
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غازلت الفنانة اللبنانية أليسا، بغداد في يوم الوطني العراقي من خلال نشر مقطع فيديو للعاصمة العراقية على حسابيها في "تويتر" و"فيسبوك".

ونشرت أليسا مقطع فيديو للقطات من العاصمة العراقية وركب عليه النشيد الوطني العراقي بصوت الفنانة اللبنانية.

وأرفقت الفيديو بجملة: "كل الحب لبغداد وشعبها الجميل".

المصدر: RT

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