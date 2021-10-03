هنية يبعث رسالة إلى أمير قطر على خلفية انتخابات مجلس الشورى

ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، نجاح وإنجاز انتخابات مجلس الشورى في قطر.

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وبعث هنية إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة قال فيها: "إنه لمن دواعي سرورنا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين، ومعنا الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، أن نبعث لسموكم بأسمى آيات التبريك وأبلغ عبارات التهنئة بمناسبة إنجاز ونجاح انتخابات مجلس الشورى".

وعبر رئيس الحركة في رسالته عن "تثمينه وتقديره لجهود أمير قطر وحكمته في الإعلان عن إجراء انتخابات مجلس الشورى للمرة الأولى"، كما عبر هنية عن ابتهاجه بـ "نجاح هذا العرس الانتخابي، الذي شارك فيه الشعب القطري الشقيق بكل حرية وشفافية في إنجاز".

واعتبر هنية أن "نجاح وإنجاز هذه الانتخابات يعكس وعيا سياسيا وسلوكا حضاريا لدى الشعب القطري يساهم في تحقيق رؤية دولة قطر الوطنية 2030، وفي الحضور البرلماني الفاعل عربياً وإسلامياً ودوليا".

ودعا هنية "الله تعالى للفائزين في هذه الانتخابات ولجميع أعضاء مجلس الشورى القطري، بالتوفيق والنجاح في خدمة الشعب القطري الشقيق، بما يحقق له مزيدا من الازدهار والتطور والرخاء".

وختم رئيس الحركة رسالته بتجديد "التأكيد على عميق التقدير والشكر لمواقف وأدوار قطر الشقيقة، أميرا وحكومة وشعباً، في مساندة الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع في انتزاع حقوقه، ونيل حريّته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وكانت الداخلية القطرية أعلنت النتيجة العامة لأول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى بفوز 30 مرشحا عن 30 دائرة، ليس بينهم أي امرأة، وبنسبة مشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.

ونشرت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها في "تويتر" بيانا بشأن النتيجة العامة لانتخابات مجلس الشورى - الدورة الأولى 2021، وتقدمت الوزارة بالتهنئة للمرشحين الفائزين بعضوية مجلس الشورى، متمنية لهم التوفيق.

المصدر: RT