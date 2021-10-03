القوات المسلحة المصرية تنعى جنديا بقوات حفظ السلام في مالي قضى جراء تفجير عبوة ناسفة

نعت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، جنديا مصريا في قوات حفظ السلام الدولية، لقي مصرعه في مالي جراء تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام.

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وفي بيانها، قالت القوات المصرية: "تنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن شهيد الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي والذي استشهد بالأمس إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام"، مشيرة إلى أن "الحادث أسفر عن استشهاد ضابط صف، وإصابة " 3 " درجات أخرى من قوات حفظ السلام المصرية".

وأضاف البيان: "يجري حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل".

#المتحدث_العسكرى : القوات المسلحة تنعى شهيد الواجب بقوات حفظ السلام ...



إنستجرام :https://t.co/nBJ4ccqW0Spic.twitter.com/c9FqLVlfzS — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) October 3, 2021

كما أكدت القوات المسلحة أن "دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التام بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة".

المصدر: RT