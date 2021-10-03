الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بتصدير مواد غذائية فاسدة من أمريكا وأوكرانيا إلى اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية عن اكتشافها شحنة كبيرة من المساعدات الغذائية الفاسدة لليمن، أوصلتها الأمم المتحدة إلى ميناء الحديدة.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم الأحد بأن الجهات المختصة في الحديدة تحفظت على مئات الحاويات المليئة بالبازلاء والبقوليات الفاسدة، وهي من المساعدات التي قدمها برنامج الغذاء العالمي ومصدرها الولايات المتحدة وأوكرانيا.

ونقلت القناة عن مدير عام وقاية النبات، هلال الجشاري، قوله إن هذه المواد الغذائية "غير صالحة للاستخدام الآدمي لانتشار الحشرات فيها"، مؤكدا أن الشحنة الفاسدة تقدر بقرابة 11 ألف طن ووصلت إلى الميناء على ثلاث دفعات.

بدوره، صرح مدير محطة الحجر النباتي في مينائي الحديدة والصليف، محمد راسم، للقناة بأن إجمالي عدد الحاويات التي تم رفضها منذ مايو الماضي بلغ حتى الآن 600 حاوية، وتم اقتراح إتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ.

المصدر: "المسيرة"