جولة لحاكم دبي ونجله في معرض "إكسبو 2020" زارا فيها الجناح القطري (صور)

زار حاكم دبي، محمد بن راشد، صحبة ولي عهده حمدان بن محمد بن راشد، اليوم الأحد، عددا من أجنحة الدول المشاركة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، في ثالث أيام المعرض.

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وشملت الزيارة عدداً من أجنحة الدول الخليجية المشاركة في المعرض، مثل الكويت، وقطر، حيث اطلع بن راشد على الإنجازات التنموية التي حققتها هذه البلدان في مختلف المجالات.

كما زار جناح مملكة البحرين، والذي يشكل نافذة لإطلالة شاملة على ثقافة البحرين وتراثها العريق، وأجنحة عدد من الدول الأخرى، مثل الجناح الأوغندي، حيث التقى الرئيس الأوغندي يوري كاجوتا موسيفيني.

كما شملت الزيارة، الجناح الروسي المشارك في المعرض، والذي يسلط الضوء على الإنجازات في الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.

وانطلق معرض "إكسبو 2020 دبي"، بمراسم احتفال باذخة تضمنت الألعاب النارية والموسيقى ورسائل عن قوة التعاون الدولي وأهميته للمستقبل، وهي المرة الأولى لإقامة "إكسبو" بالشرق الأوسط.

وفتح مقر إقامة المعرض أبوابه بالكامل للمشاركين والعارضين من نحو 200 دولة، بعد أن تأجل لعام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتم اختيار دبي مقرا للمعرض قبل 8 سنوات، لتلي بذلك ميلانو الإيطالية التي استضافت "إكسبو 2015".

وتكلف المعرض في دبي نحو 6.8 مليار دولار.

أثناء جولتي اليوم أيضا في الجناح الروسي وجناح أوغندا في إكسبو دبي ٢٠٢٠ … أهلاً وسهلاً بثقافات العالم وشعوبه pic.twitter.com/qDO9GL8ElT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 3, 2021

المصدر: وام