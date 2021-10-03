كورونا يقضي على حياة قائد عسكري في "سرايا القدس" (صورة)
Reuters
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نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أحد قادتها في المنطقة الشمالية، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
وقالت "سرايا القدس" في بيان صحفي اليوم الأحد: "ننعى القائد عبد الله نهاد السمك "أبو جهاد" (40 عاما) نائب عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة الإعلام الحربي في المنطقة الشمالية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا".
المصدر: RT
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