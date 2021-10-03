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كورونا يقضي على حياة قائد عسكري في "سرايا القدس" (صورة)

أخبار العالم العربي

كورونا يقضي على حياة قائد عسكري في
Reuters
عناصر من حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية
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نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أحد قادتها في المنطقة الشمالية، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وقالت "سرايا القدس" في بيان صحفي اليوم الأحد: "ننعى القائد عبد الله نهاد السمك "أبو جهاد" (40 عاما) نائب عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة الإعلام الحربي في المنطقة الشمالية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا".

كورونا يقضي على حياة قائد عسكري في عبد الله نهاد السمك

المصدر: RT

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