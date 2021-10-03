كورونا يقضي على حياة قائد عسكري في "سرايا القدس" (صورة)

نعت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أحد قادتها في المنطقة الشمالية، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وقالت "سرايا القدس" في بيان صحفي اليوم الأحد: "ننعى القائد عبد الله نهاد السمك "أبو جهاد" (40 عاما) نائب عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة الإعلام الحربي في المنطقة الشمالية، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا".

المصدر: RT