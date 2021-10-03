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مصر تسجل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر حتى السبت، هو 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

المصدر: RT

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