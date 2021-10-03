مصر تسجل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر حتى السبت، هو 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 258252 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 761 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 32 حالة وفاة pic.twitter.com/t5c3wuPHst — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) October 2, 2021

المصدر: RT