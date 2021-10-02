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اليمن.. رئيس الوزراء يوجه بوضع حد للاشتباكات في عدن

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اليمن.. رئيس الوزراء يوجه بوضع حد للاشتباكات في عدن
AFP Fabrice COFFRINI
رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك
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وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، السبت، اللجنة الأمنية في مدينة عدن، بالعمل على وضع حد سريع للأحداث التي تشهدها مديرية كريتر، والتي نجم عنها سقوط قتلى وجرحى.

وشدد عبد الملك على "ضرورة إعادة الأمن والاستقرار وحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة، وإيلاء العناية اللازمة بالمصابين".

وحسب وكالة "سبأ" الحكومية، استمع رئيس الوزراء اليمني من محافظ عدن أحمد لملس، رئيس اللجنة الأمنية إلى تقرير أولي حول ملابسات ما جرى والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للتعامل مع ذلك وفرض الأمن والاستقرار.

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وأكدت اللجنة الأمنية في عدن بوقت سابق على "عدم التهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن المدينة ومواطنيها وترويع الآمنين ورفع السلاح في وجه السلطة".

وأطلقت قوات أمن عدن حملة أمنية، فجر يوم السبت، لملاحقة مجموعات مسلحة بحي كريتر بعدن بجنوب اليمن، أسفرت عن اشتباكات عنيفة "أشبه بحرب شوارع" مخلفة قتلى وجرحى.

المصدر: "سبأ"

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