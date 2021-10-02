بداية ظهور "عين الإعصار شاهين" في سلطنة عمان (فيديو)
أفاد حساب "طقس العرب" السعودي بأن مركز الإعصار "شاهين" بدأ بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو "بداية ظهور عين الإعصار".
وعلى حسابه في "تويتر"، قال "طقس العرب": مركز الإعصار شاهين بدأ بالدخول إلى بحر عُمان، وهو بداية ظهور عين الإعصار"، كاشفا عن صور من الأقمار الصناعية تظهر حركة الإعصار.
مركز الاعصار #شاهين يدأ بالدخول الى بحر عُمان وبداية ظهور عين الإعصار— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021
احفظ هذا الرابط الذي يحتوي على صور اقمار اصطناعية منوعة مخصصة لمتابعة الاعصار شاهين
https://t.co/X5EMivrj6Wpic.twitter.com/OP9KKE3hIH
كما نشر "طقس العرب" مقطع فيديو يظهر حالة الطقس في محافظة القابل بسلطنة عمان.
ولاية القابل الان في سلطنة عُمان pic.twitter.com/UQjS35x1Jj— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021
هذا وحذرت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه ثان من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار "شاهين"، مشددة على" ضرورة اتباع التعليمات الحكومية".
كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.
استمرار تدفق السحب (تتخللها سحب ممطرة)على أجزاء من سواحل بحر عمان على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة pic.twitter.com/9Nng1gTlO4— الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 2, 2021
⚠️تنبيه رقم (2)— هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) October 1, 2021
الإعصار المداري "#شاهين" في #بحر_العربpic.twitter.com/ON3VZ09mli
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.