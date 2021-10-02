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بداية ظهور "عين الإعصار شاهين" في سلطنة عمان (فيديو)

أخبار العالم العربي

بداية ظهور
Reuters MAXIM SHEMETOV
إعصار
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أفاد حساب "طقس العرب" السعودي بأن مركز الإعصار "شاهين" بدأ بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو "بداية ظهور عين الإعصار".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال "طقس العرب": مركز الإعصار شاهين بدأ بالدخول إلى بحر عُمان، وهو بداية ظهور عين الإعصار"، كاشفا عن صور من الأقمار الصناعية تظهر حركة الإعصار.

كما نشر "طقس العرب" مقطع فيديو يظهر حالة الطقس في محافظة القابل بسلطنة عمان.

هذا وحذرت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه ثان من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار "شاهين"، مشددة على" ضرورة اتباع التعليمات الحكومية".

كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

المصدر: RT

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