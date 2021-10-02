بداية ظهور "عين الإعصار شاهين" في سلطنة عمان (فيديو)

أفاد حساب "طقس العرب" السعودي بأن مركز الإعصار "شاهين" بدأ بالدخول الى بحر عمان، وهذا هو "بداية ظهور عين الإعصار".

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال "طقس العرب": مركز الإعصار شاهين بدأ بالدخول إلى بحر عُمان، وهو بداية ظهور عين الإعصار"، كاشفا عن صور من الأقمار الصناعية تظهر حركة الإعصار.

مركز الاعصار #شاهين يدأ بالدخول الى بحر عُمان وبداية ظهور عين الإعصار

احفظ هذا الرابط الذي يحتوي على صور اقمار اصطناعية منوعة مخصصة لمتابعة الاعصار شاهين⁩



⁦https://t.co/X5EMivrj6Wpic.twitter.com/OP9KKE3hIH — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021

كما نشر "طقس العرب" مقطع فيديو يظهر حالة الطقس في محافظة القابل بسلطنة عمان.

ولاية القابل الان في سلطنة عُمان pic.twitter.com/UQjS35x1Jj — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 2, 2021

هذا وحذرت هيئة الأرصاد العمانية في تنبيه ثان من آخر مستجدات الحالة المدارية للإعصار "شاهين"، مشددة على" ضرورة اتباع التعليمات الحكومية".

كما أشارت إلى استمرار تدفق السحب، التي تتخللها الأمطار، على أجزاء من سواحل بحر عمان، على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة.

استمرار تدفق السحب (تتخللها سحب ممطرة)على أجزاء من سواحل بحر عمان على أن تمتد تدريجيا لتشمل المحافظات الشمالية للسلطنة pic.twitter.com/9Nng1gTlO4 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) October 2, 2021

المصدر: RT