لبنان..توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا

أعلن جهاز أمن الدولة اللبناني، اليوم السبت، توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان، بعد عملية رصد ومتابعة.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة: "بعد توافر معلومات إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار، سيرا على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى دورياتنا من توقيف سيارة فان هيونداي عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وبداخلها السائق اللبناني "أ. م"، وثمانية رجال، وامرأتان، وأربعة أولاد، جميعهم من التابعية السورية".

وأضاف البيان: "تمكنت دورياتنا أيضا من توقيف اللبناني "ح. ف"، الذي كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم الى الطريق العام سيرا على الأقدام، فيما تمكنت سيارة فان أخرى نوع هيونداي من الفرار، ثم تم العثور عليها مع سيارة أخرى رباعية الدفع، من دون وجود أحد بداخلها، وذلك بمؤازرة من دورية تابعة لفوج الحدود البري الأول"، مؤكدا أنه "تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء".

المصدر: "الجديد"