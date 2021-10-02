دبي تستعين بمسيرات إسرائيلية في تأمين "إكسبو"

تستعين سلطات دبي بطائرات مسيرة (درونات) إسرائيلية الصنع في ضمان الأمن خلال معرض "إكسبو-2020" الذي انطلقت أعماله في المدينة الإماراتية أمس الجمعة.

وكانت شركة Airobotics الإسرائيلية، التي تتخذ من مدينة بتاح تكفا مقرا لها، قد أعلنت في يوليو الماضي أن سلطات دبي ستنشر منصة طائرات مسيرة من إنتاجها في المدينة خلال معرض "إكسبو"، لتوفير اللقطات الجوية المباشرة وتسريع تحليل الحوادث والاستجابة لها.

وأوضحت الشركة أن كل طائرة مسيرة يجري تشغيلها بشكل مستقل تغطي مساحة تصل 50 كلم مربعا، دون حاجة إلى الرقابة البشرية عليها، حسب موقع Inside Unmanned Systems.

وكان حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن في 14 يوليو الماضي عن تدشين منصة Drone Box التي تتيح خفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من 4.4 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط، مشيرا إلى أن إطلاق خدمة هذه المنصة سيتم خلال أعمال معرض "إكسبو" بدبي.

خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من ٤.٤ دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله.. pic.twitter.com/yV5Y0zeqYr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2021

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) قد ذكرت استخدام سلطات دبي للطائرات المسيرة الإسرائيلية هذه بين البراهين التي طرحتها لتفسير دعوتها إلى مقاطعة معرض"إكسبو-2020 دبي".

إكسبو دبي يتعاقد مع شركة أمن إسرائيلية!

ستستخدم الشرطة في دبي طائرات بدون طيار"drones" لتأمين الإكسبو، من شركة إسرائيلية تسمى "Airobotics"، ومقرها مقام على قرية ملبّس الفلسطينية المهجرة خلال النكبة والتي تم تغيير اسمها إلى مستعمرة "بتاح تكفا" #لنقاطع_إكسبو_دبيpic.twitter.com/f9Wxq0KCzI — حركة مقاطعة اسرائيل (@BDS_Arabic) October 1, 2021

المصدر: وكالات