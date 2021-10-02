مصر تسترد تمثالين أثريين من بلجيكا (صور)

تسلم خالد البقلي، سفير مصر لدى بلجيكا ولدى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تمثالين أثريين سبف أن تم خروجهما من مصر بصورة غير شرعية.

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وأوضح المشرف العام على إدارة الآثار المستردة في مصر، شعبان عبد الجواد: "التمثالان يتمثلان في تمثال من الحجر الجيري الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة يعود لعصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من الأوشابتي المصنوع من الفيانس، من العصر المتأخر".

وأشار عبد الجواد إلى أنه "ترجع أحداث استرداد هذين التمثالين إلى عام 2016 عندما قامت السلطات البلجيكية بضبط التمثالين في معرض لبيع القطع الأثرية في بلجيكا، وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراق ثبوتية لهما".

RT

وبالتنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري ووزارة السياحة والآثار وزارة الخارجية المصرية تم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى السلطات البلجيكية في هذا الشأن، حتى تم استصدار قرار قضائي بعودة التمثالين إلى الحكومة المصرية.

وتم تسليم خالد البقلي، سفير مصر لدى بلجيكا، التمثالين في احتفالية أقامتها وزارة الاقتصاد البلجيكية وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، وقد شارك في الاحتفالية نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالحكومة البلجيكية.

RT

وأعرب السفير خالد البقلي، في الكلمة التي ألقاها خلال الفعالية، عن "أهمية ذلك الحدث بما يمثله من خطوة ملموسة تعبر عن تميز العلاقات بين مصر وبلجيكا، وتفسح المجال نحو مزيد من التنسيق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك، ولا سيما موضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT