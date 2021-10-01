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أردوغان يهاتف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي

أخبار العالم العربي

أردوغان يهاتف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
Reuters MS/jy
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي -أرشيف-
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هاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وهنأه على نيل حكومته ثقة البرلمان، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأوضحت الوكالة أن أردوغان "وجه دعوة إلى ميقاتي لزيارة تركيا وبحث كل ما يحتاجه لبنان في هذه الفترة الصعبة".

وكان ميقاتي أكد أن الحكومة تعمل على وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات.

وأوضح أن "الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد، وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين ​التيار الكهربائي​ وحل أزمة ​الدواء​ ​والمحروقات​، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية".

المصدر: "الأناضول" + RT

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