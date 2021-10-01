الأردن.. 9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الجمعة، عن تسجيل 9 وفيات و778 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة.
وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 824697 إصابة والوفيات إلى 10727.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 428 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 801526 حالة.
وبينت الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3714327، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3290695.
المصدر: "عمون"
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