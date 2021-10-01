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حملة أمنية كبيرة ضد أوكار صناعة وترويج المخدرات في ليبيا (صور)

أخبار العالم العربي

حملة أمنية كبيرة ضد أوكار صناعة وترويج المخدرات في ليبيا (صور)
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أعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الجمعة، شن حملة أمنية كبيرة داخل منطقة قرقارش، للقبض على مجرمين وتجار الخمور والمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين.

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وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لها شرعت منذ ساعات الفجر الأولى في تنفيذ الحملة بناء على تعليمات النائب العام.

وقالت مصادر أمنية لـRT إن معظم المقبوض عليهم من جنسيات إفريقية.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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