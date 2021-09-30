فيديو.. زايد بن حمدان يمشي على قدميه

تضمنت فيديوهات تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي من حفل افتتاح اكسبو دبي، مقطعاً مصوراً للشيخ زايد بن حمدان آل نهيان يسير على قدميه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في عملية عاصفة الحزم في اليمن.

وظهرت للشيخ زايد العديد من الفيديوهات في الفترة السابقة وهو على كرسي متحرك بفعل الإصابة.

بدوره نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر". وغرد تركي في تعليقه على الصورة التي شاركها مع جمهوره "مقطع الشيخ زايد بن حمدان يمشي اليوم صنع يومي الحمد لله".