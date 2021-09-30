وزيران إسرائيليان سيلتقيان عباس الأسبوع القادم

سيستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس قريبا عضوين في مجلس الوزراء الإسرائيلي، وفقا لمكتب أحدهما.

وأكد متحدث باسم مكتب وزير التنمية الإقليمية الإسرائيلي، عيساوي فريج، أنه ووزير الصحة، نيتسان هورويتز، (وهما من أعضاء حزب "ميريتس" اليساري) سيلتقيان الرئيس عباس الأسبوع القادم.

ويأتي ذلك بعد إجراء عباس محادثات في رام الله في أغسطس الماضي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قبل إعلان تل أبيب عن إطلاق حزمة من المبادرات دعما للسلطة الفلسطينية.

بدوره، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إمكانية إجراء محادثات بينه وعباس في المرحلة الحالية.

ويعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تسعى إلى تعزيز نفوذ السلطة الفلسطينية، بغية إضعاف حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"